Держсекретар США Блінкен розкритикував Китай за підтримку Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку Росії під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з повідомленням, під час зустрічі в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі в Індонезія Блінкен сказав, що він сказав Вану, що Китай не був нейтральним у війні в Україні, тому що не може бути нейтралітету, коли є явний агресор.

Також Блінкен послався на недавню телефонну розмову президента Китаю Сі Цзіньпіна з російським президентом Володимиром Путіним як на свідчення підтримки Пекіном Москви, що триває.

Блінкен сказав, що країни G20 закликали міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який приєднався до зустрічі, зняти блокаду зерна з України, щоб полегшити нестачу продовольства у всьому світі.

Американський дипломат сказав китайському колезі, що Китаю настав час закликати Росію припинити блокаду українських портів і дозволити судам експортувати зерно.

Блінкен також сказав, що підтримка Китаєм Росії є очевидною в ООН і в тому, що китайські державні ЗМІ посилюють російську пропаганду. він також процитував рішення Сі оголосити про "безмежне" партнерство з Путіним, "поки Росія збирала свої сили".

Нагадаємо, у травні 2022 року порівняно з травнем 2021 року Китай збільшив постачання нафти з Росії на 55%, збільшивши постачання до рекордного рівня.