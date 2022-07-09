Госсекретарь США Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в ходе переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет Bloomberg.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно сообщению, во время встречи в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 на Бали в Индонезия, Блинкен сказал, что он сказал Вану, что Китай не был нейтрален в войне в Украине, потому что не может быть нейтралитета, когда есть явный агрессор.

Также Блинкен сослался на недавний телефонный разговор президента Китая Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным как на свидетельство продолжающейся поддержки Пекином Москвы.

Блинкен сказал, что страны G20 призвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который присоединился к встрече, снять блокаду зерна с Украины, чтобы облегчить нехватку продовольствия во всем мире.

Американский дипломат сказал китайскому коллеге, что Китаю пора призвать Россию прекратить блокаду украинских портов и разрешить судам экспортировать зерно.

Блинкен также сказал, что поддержка Китаем России очевидна в ООН и в том, что китайские государственные СМИ усиливают российскую пропаганду. он также процитировал решение Си объявить о "безграничном" партнерстве с Путиным, "пока Россия собирала свои силы".

Напомним, в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 Китай увеличил поставки нефти из России на 55%, увеличив поставки до рекордного уровня.