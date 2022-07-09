Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Политика
Дата публикации

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в ходе переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет Bloomberg.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Согласно сообщению, во время встречи в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 на Бали в Индонезия, Блинкен сказал, что он сказал Вану, что Китай не был нейтрален в войне в Украине, потому что не может быть нейтралитета, когда есть явный агрессор. 

Также Блинкен сослался на недавний телефонный разговор президента Китая Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным как на свидетельство продолжающейся поддержки Пекином Москвы. 

Блинкен сказал, что страны G20 призвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который присоединился к встрече, снять блокаду зерна с Украины, чтобы облегчить нехватку продовольствия во всем мире.

Американский дипломат сказал китайскому коллеге, что Китаю пора призвать Россию прекратить блокаду украинских портов и разрешить судам экспортировать зерно.

Блинкен также сказал, что поддержка Китаем России очевидна в ООН и в том, что китайские государственные СМИ усиливают российскую пропаганду. он также процитировал решение Си объявить о "безграничном" партнерстве с Путиным, "пока Россия собирала свои силы". 

Напомним, в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 Китай увеличил поставки нефти из России на 55%, увеличив поставки до рекордного уровня.

Автор:
Степан Крьока