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Энергетика
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Китай увеличил импорт нефти из России до рекордно высокого уровня

Китай увеличил импорт нефти из России до рекордно высокого уровня
Фото: Reuters

В мае 2022 года по сравнению с маем 2021 Китай увеличил поставки нефти из России на 55%, увеличив поставки до рекордного уровня. Об этом пишет Reuters.

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По данным Главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан»" и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн.

Это эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки (баррелей в сутки) и на четверть больше, чем 1,59 миллиона баррелей в сутки в апреле. 

Россия заняла первое место в рейтинге поставщиков крупнейшего в мире импортера сырой нефти после перерыва в 19 месяцев. При этом, чтобы найти покупателей на свою нефть, ей пришлось снизить цены.

Хотя общий спрос на сырую нефть в Китае был снижен из-за ограничений, связанных с COVID-19, и замедления экономики, ведущие импортеры, в том числе нефтеперерабатывающий гигант Sinopec и трейдер Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти в дополнение к санкционным поставкам из Ирана и Венесуэлы.

Напомним, Индия резко нарастила закупку российского угля несмотря на санкции против страны-агрессора РФ. С 27 мая по 15 июня закупки выросли в 6 раз, так как трейдеры предлагают Индии скидки до 30%. 

Автор:
Степан Крьока