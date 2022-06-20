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Китай збільшив імпорт нафти з Росії до рекордно високого рівня
У травні 2022 року порівняно з травнем 2021 року Китай збільшив постачання нафти з Росії на 55%, збільшивши постачання до рекордного рівня. Про це пише Reuters.
За даними Головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом "Східний Сибір-Тихий океан" і морські перевезення з європейських і далекосхідних портів Росії, склав майже 8,42 млн тонн.
Це еквівалентно приблизно 1,98 мільйона барелів на добу (барелів на добу) та на чверть більше, ніж 1,59 мільйона барелів на добу у квітні.
Росія посіла перше місце у рейтингу постачальників найбільшого у світі імпортера сирої нафти після перерви у 19 місяців. При цьому щоб знайти покупців на свою нафту, їй довелося знизити ціни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був знижений через обмеження, пов'язані з COVID-19, і уповільнення економіки, провідні імпортери, у тому числі нафтопереробний гігант Sinopec і трейдер Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додаток до санкційних постачань з Ірану та Венесуели.
Нагадаємо, Індія різко наростила закупівлю російського вугілля, незважаючи на санкції проти країни-агресора РФ. З 27 травня по 15 червня закупівлі зросли у 6 разів, оскільки трейдери пропонують Індії знижки до 30%.