Китай "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе на зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Пекін оголосить війну Тайваню, якщо острів проголосить незалежність від КНР. Про це повідомляють видання The Times Of India та AFP.

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"Якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань почне війну за будь-яку ціну", - сказав Вей Фенхе.

Він додав, що Пекін виступить категорично проти заяв будь-якої країни, яка вирішить визнати незалежність Тайваню.

У свою чергу Остін підкреслив, що Пекін повинен "утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню".

При цьому президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.