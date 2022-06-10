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Китай "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність
Міністр оборони Китаю Вей Фенхе на зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Пекін оголосить війну Тайваню, якщо острів проголосить незалежність від КНР. Про це повідомляють видання The Times Of India та AFP.
"Якщо хтось наважиться відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань почне війну за будь-яку ціну", - сказав Вей Фенхе.
Він додав, що Пекін виступить категорично проти заяв будь-якої країни, яка вирішить визнати незалежність Тайваню.
У свою чергу Остін підкреслив, що Пекін повинен "утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню".Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.
Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.