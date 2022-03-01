Тайвань відправив в Україну 27 тонн медичних товарів

Тайвань надіслав Україні 27 тонн гуманітарної допомоги. Про це 1 березня у Twitter повідомило Міністерство закордонних справ країни.

"Ми з Україною відправили 27 тонн медичних товарів. У той час як Китай стоїть на боці Росії в "необмеженому альянсі", Тайвань зі свободою та демократією бореться з розширенням авторитаризму", — йдеться у повідомленні.

У МЗС Тайваню додали, що вірять у перемогу демократії.

We #StandWithUkraine🇺🇦 by sending 27 tons of medical supplies. While #China sides with #Russia in an "unlimited alliance," #Taiwan is with freedom & democracy fighting the expansion of authoritarianism. I have faith: Democracy will prevail! JW pic.twitter.com/UjZr0XsN1Z — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) March 1, 2022

Раніше повідомлялося, що Латвія передала Україні понад 30 вантажівок із шоломами, сухим пайком, медичними приладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива для Збройних сил України.

Крім цього, керівництво Фінляндії вирішило надати Україні $50 млн фінансової допомоги.

Фінансову допомогу Україні надала також найбільша у світі криптобіржа Binance: вона надала Україні 10 млн доларів.

Гроші будуть розподілені між основними міжурядовими та некомерційними організаціями, які вже діють на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, iSans та People in Need.

Вони будуть спрямовані на допомогу дітям і сім'ям переміщених осіб в Україні та сусідніх країнах, а також тим людям, які не можуть виїхати з України і більше наражаються на небезпеку.