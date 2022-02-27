Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає. Але військові, правоохоронці та терборона продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ створює гуманітарний штаб для допомоги нужденним киянам. Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом буде оприлюднено контакти для збору допомоги та волонтерів. А також інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога", - заявив Кличко.

Він попросив усіх зберігати витримку і залишатися вдома чи укриттях.

Військові, поліція та нацгвардія, тероборони та добробати захищають місто.

"Я вдячний усім киянам, бізнесу, які хочуть чи вже погодилися допомогти чим можуть у цій ситуації, щоб Київ вистояв. Ми вистоємо! Розуміємо, що перемога буде, але буде лише у боротьбі!"

Буде перемога, бо з нами військо, з нами тероборона, з нами справедливість! З нами Україно!

Слава Україні! І слава кожному, хто небайдужий, хто захищає Батьківщину!", - сказав Кличко.

Нагадаємо, комунальні та приватні перевізники міста Києва забезпечують транспортом захисників України.

Крім того, після вибуху нафтобази у Василькові стан повітря у Києві не викликає побоювань. Усі показники перебувають у нормі.