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Категория
Общество
Дата публикации

Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам

Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам
Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам

Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко.

"Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время будут обнародованы контакты для сбора помощи и волонтеров, а также информация о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь", — заявил Кличко.

Он попросил всех сохранять выдержку и оставаться дома или в укрытиях.

Военные, полиция, Нацгвардия, терроборона и добробаты защищают город.

"Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял. Мы выстоим! Понимаем, что победа будет, но будет только в борьбе!

Будет победа, потому что с нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость! С нами Украина!

Слава Украине! И слава каждому, кто неравнодушен, кто защищает Родину!" — сказал Кличко.

Напомним, коммунальные и частные перевозчики города Киева снабжают транспортом защитников Украины.

Кроме того, после взрыва нефтебазы в Василькове состояние воздуха в Киеве не вызывает опасений. Все характеристики находятся в норме.

Автор:
Светлана Манько