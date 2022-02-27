Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко.

"Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время будут обнародованы контакты для сбора помощи и волонтеров, а также информация о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь", — заявил Кличко.

Он попросил всех сохранять выдержку и оставаться дома или в укрытиях.

Военные, полиция, Нацгвардия, терроборона и добробаты защищают город.

"Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял. Мы выстоим! Понимаем, что победа будет, но будет только в борьбе!

Будет победа, потому что с нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость! С нами Украина!

Слава Украине! И слава каждому, кто неравнодушен, кто защищает Родину!" — сказал Кличко.

Напомним, коммунальные и частные перевозчики города Киева снабжают транспортом защитников Украины.

Кроме того, после взрыва нефтебазы в Василькове состояние воздуха в Киеве не вызывает опасений. Все характеристики находятся в норме.