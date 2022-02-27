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"За все придется отвечать!": видео удара по спальному району Киева
Российская армия нанесла удар по спальному району Киева Троещине.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.
"Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. За все придется отвечать!"- написал Геращенко и опубликовал видео.
Напомним, в Киеве на улице Лаврухина произошел взрыв. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее снаряд попал в жилой дом в Соломенском районе Киева по адресу Лобановского 6а.