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Происшествия
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"За все придется отвечать!": видео удара по спальному району Киева

Видео удара по спальному району Киева
Российская армия нанесла удар по спальному району Киева Троещине

Российская армия нанесла удар по спальному району Киева Троещине.

 Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

"Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. За все придется отвечать!"- написал Геращенко и опубликовал видео.

Напомним, в Киеве на улице Лаврухина произошел взрыв. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Напомним, ранее снаряд попал в жилой дом в Соломенском районе Киева по адресу Лобановского 6а. 

Автор:
Светлана Манько