"За все придется отвечать!": видео удара по спальному району Киева

Российская армия нанесла удар по спальному району Киева Троещине.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

"Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. За все придется отвечать!"- написал Геращенко и опубликовал видео.

Напомним, в Киеве на улице Лаврухина произошел взрыв. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Напомним, ранее снаряд попал в жилой дом в Соломенском районе Киева по адресу Лобановского 6а.