В Киеве произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 автомобилей

В Киеве на улице Лаврухина произошел взрыв. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Как сообщили в КГГА, на улице Лаврухина в Киеве произошел взрыв. Причины его не уточняются, но по фото можно понять, что это "прилет". Повреждены балконы 1-15 этажей.

К счастью, никто не погиб, а у раненых небольшие повреждения. Также сгорели семь автомобилей.

"Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями. Уничтожены и загорелись 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее снаряд попал в жилой дом в Соломенском районе Киева по адресу Лобановского 6а.