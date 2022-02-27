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В Киеве произошел взрыв во дворе 16-этажки: загорелись 7 автомобилей
В Киеве на улице Лаврухина произошел взрыв. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.
Как сообщили в КГГА, на улице Лаврухина в Киеве произошел взрыв. Причины его не уточняются, но по фото можно понять, что это "прилет". Повреждены балконы 1-15 этажей.
К счастью, никто не погиб, а у раненых небольшие повреждения. Также сгорели семь автомобилей.
"Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями. Уничтожены и загорелись 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее снаряд попал в жилой дом в Соломенском районе Киева по адресу Лобановского 6а.