У Києві стався вибух у дворі 16-поверхівки: спалахнули 7 автомобілів

У Києві на вулиці Лаврухіна стався вибух. За попередніми даними, загиблих не виявлено, постраждалі попередньо з легкими пошкодженнями.

Як повідомили у КМДА, на вулиці Лаврухіна у Києві стався вибух. Причини його не уточнюються, але з фото можна зрозуміти, що це "приліт". Пошкоджено балкони 1-15 поверхів.

На щастя, ніхто не загинув, а поранені мали невеликі пошкодження. Також згоріло сім автомобілів.

"Проводиться евакуація людей з 1 під'їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі попередньо з легкими пошкодженнями. Знищені та спалахнули 7 приватних легкових автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше снаряд потрапив до житлового будинку у Солом'янському районі Києва за адресою Лобановського, 6а.