- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
"За все доведеться відповідати!": відео удару по спальному району Києва
Російська армія завдала удару по спальному району Києва Троєщині.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.
"Безглуздий і нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. За все доведеться відповідати!" — написав Геращенко та опублікував відео.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Лаврухіна стався вибух. За попередніми даними, загиблих не виявлено, які постраждали попередньо з легкими пошкодженнями.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше снаряд потрапив до житлового будинку у Солом'янському районі Києва за адресою Лобановського, 6а.