"За все доведеться відповідати!": відео удару по спальному району Києва

Російська армія завдала удару по спальному району Києва Троєщині.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.

"Безглуздий і нещадний удар по спальному району Києва Троєщині. За все доведеться відповідати!" — написав Геращенко та опублікував відео.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лаврухіна стався вибух. За попередніми даними, загиблих не виявлено, які постраждали попередньо з легкими пошкодженнями.

Нагадаємо, раніше снаряд потрапив до житлового будинку у Солом'янському районі Києва за адресою Лобановського, 6а.