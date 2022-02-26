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Народ Латвии пожертвовал более 1,5 млн евро: грузовики с гуманитарной помощью едут в Украину

Народ Латвии пожертвовал более 1,5 млн евро: грузовики с гуманитарной помощью едут в Украину
Народ Латвии пожертвовал более 1,5 млн евро: грузовики с гуманитарной помощью едут в Украину

Латвия передает Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухим пайком, медприборами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Прямо сейчас более 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой, подаренной Национальными вооруженными силами Латвии, едут в Украину. Шлемы, сухой паек, медицинские приборы и лекарства. Также будет доставлена крупная партия боеприпасов", - написал Пабрикс.

По его словам, помощь также включает продукты питания и пожертвование от Veselības centrs 4 на сумму более 17 тыс. евро, включая медицинские принадлежности, а также 11 тыс. штук марлевых бинтов и одноразовых перчаток, подаренных Menessaptieka.

"Народ Латвии пожертвовал более 1,5 млн евро, вместе с ziedot.lv мы закупили первые 500 тонн дизельного топлива, чтобы колеса ВСУ крутились! Помощь уже в пути! Пока украинская армия продолжает сопротивляться российской агрессии, будет независимая Украина и безопасная Европа! Латвия с вами!" - заявил министр.

Автор:
Светлана Манько