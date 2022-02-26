Народ Латвії пожертвував понад 1,5 млн. євро: вантажівки з гуманітарною допомогою їдуть в Україну

Латвія передає Україні понад 30 вантажівок із шоломами, сухим пайком, медприладами та ліками, а також 500 тонн дизельного палива для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

"Прямо зараз понад 30 вантажівок з індивідуальним екіпіруванням, подарованим Національними збройними силами Латвії, їдуть в Україну. Шоломи, сухий пайок, медичні прилади та ліки. Також буде доставлена велика партія боєприпасів", - написав Пабрікс.

За його словами, допомога також включає продукти харчування та пожертвування від Veselības centrs 4 на суму понад 17 тис. євро, включаючи медичне приладдя, а також 11 тис. штук марлевих бинтів та одноразових рукавичок, подарованих Menessaptieka.

"Народ Латвії пожертвував понад 1,5 млн євро, разом із ziedot.lv ми закупили перші 500 тонн дизельного палива, щоб колеса ЗСУ крутилися! Допомога вже в дорозі! Поки українська армія продовжує чинити опір російській агресії, буде незалежна Україна та безпечна Європа! Латвія! з вами!" - заявив міністр.