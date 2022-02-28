Криптобиржа Binance передала Украине $10 млн гуманитарной помощи

Криптовалютная биржа Binance, которая является крупнейшей в мире, предоставила Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи.

Как сообщается на официальном сайте Binance, деньги будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need.

Они будут направлены на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.

Кроме этого, Binance организовала Фонд экстренной помощи, который будет аккумулировать сбор денег в криптовалюте на помощь беженцам и детям, а также для поддержки материально-технического обеспечения на местах.

"Это включает в себя помощь в обеспечении едой, топливом, припасами и жильем для украинцев, среди которых бесчисленное количество членов сообщества Binance. Мы используем все имеющиеся ресурсы и правительственные каналы, чтобы призвать мировых лидеров немедленно прекратить войну", – заявил генеральный директор Binance Чанпен Чжао.

Binance также работает с рядом местных групп поддержки, активно работающих над ускорением перехода украинцев через границу в безопасное место в двух соседних странах.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из Российской Федерации.

"Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", — написал глава Минцифры в своем Telegram-канале.

Напомним, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance планирует запустить на украинском рынке карту в криптовалюте и развивать цифровое искусство.

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