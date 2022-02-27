Україна просить заблокувати росіянам Facebook та Instagram та доступ до криптобірж

Глава Мінцифри України Михайло Федоров просить заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні. Також він звернувся до криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Росії.

Михайло Федоров звернувся до засновника Facebook Марка Цукерберга з проханням заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії.

"Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, поки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні", — зазначив Федоров.

Також він звернувся до всіх світових криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Росії.

"Важливо заморозити не лише рахунки політичного керівництва Росії та Білорусії, а й усіх громадян", — наголосив Федоров.

Раніше через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі декількома російськими державними ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику.

Раніше YouTube призупинив монетизацію кількох державних ЗМІ Росії, включаючи міжнародну мережу інформаційних телеканалів RT, яку фінансує уряд РФ.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова та повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.