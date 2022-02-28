Криптобіржа Binance передала Україні $10 млн гуманітарної допомоги

Криптовалютна біржа Binance, яка є найбільшою у світі, надала Україні 10 млн доларів гуманітарної допомоги.

Як повідомляється на офіційному сайті Binance, гроші будуть розподілені між основними міжурядовими та некомерційними організаціями, які вже діють на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, iSans та People in Need.

Вони будуть спрямовані на допомогу дітям і сім'ям переміщених осіб в Україні та сусідніх країнах, а також тим людям, які не можуть виїхати з України і більше наражаються на небезпеку.

Крім цього, Binance організувала Фонд екстреної допомоги, який акумулюватиме збір грошей у криптовалюті на допомогу біженцям та дітям, а також для підтримки матеріально-технічного забезпечення на місцях.

"Це включає допомогу у забезпеченні їжею, паливом, припасами та житлом для українців, серед яких незліченна кількість членів спільноти Binance. Ми використовуємо всі наявні ресурси та урядові канали, щоб закликати світових лідерів негайно припинити війну", – заявив генеральний директор Binance Чанпен Чжао.

Binance також працює з низкою місцевих груп підтримки, які активно працюють над прискоренням переходу українців через кордон у безпечне місце у двох сусідніх країнах.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до світових криптобірж із проханням заблокувати користувачів із Російської Федерації.

"Важливо заморозити не лише рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, а й усіх громадян", — написав глава Мінцифри у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance планує запустити на українському ринку картку у криптовалюті та розвивати цифрове мистецтво.

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