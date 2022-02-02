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Финансы
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Binance планирует запустить в Украине криптовалютную платежную карту

Binance планирует занять доминирующую долю рынка в Украине
Binance работает над запуском в Украине платежной карты с балансом в криптовалютахФото: AFP

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance намерена запустить на украинском рынке карту в криптовалюте и развивать цифровое искусство.

Об этом сообщил генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков, передает Forbes.

"Мы планируем занять доминирующую долю рынка в Украине. Сейчас мы работаем над запуском в Украине платежной карты Binance с балансом в криптовалютах и автоматической конвертацией при платеже. Карта будет реализована в коллаборации с нашими локальными партнерами", – рассказал Хомяков.

По информации издания, Binance планирует развивать цифровое искусство, которое можно продать и купить на маркетплейсе Binance NFT.

На сегодняшний день Украина занимает третье место в мире по размеру маркетплейса по торговле NFT.

Помимо этого, в ближайшее время Binance анонсирует создание в Украине первого фан-токена одной известной спортивной команды. С помощью токенов футбольные клубы взаимодействуют с фанами и позволяют им участвовать в ежедневных решениях клуба.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны.

Binance Card работает как обычная дебетовая карта, однако пополнить ее можно только криптовалютами BTC, BNB, SXP и BUSD, в том числе из биржевого кошелька.

Перед этим Binance представила лендинговую DeFi-платформу Wing для выращивания новых токенов и выделила $100 млн на поддержку экосистемы децентрализованных финансов.

Напомним, 24 июня 2020 года криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткоин и Tether за украинскую гривню.

Автор:
Дмитрий Нарожный