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Валюта 50 минут назад

Криптобиржа Binance запустила в Еврозоне платежную карту

Binance Card работает как обычная дебетовая карта, однако пополнить ее можно только криптовалютами BTC, BNB, SXP и BUSD

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны, передает ForkLog.

По информации издания, владельцы карты получат до 7% кешбэка на покупки. Его размер будет зависеть от количества нативных токенов BNB, которые находились на счете пользователя в течение последних 30 дней.

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При этом, биржа обещает не взимать комиссий за подписку, обслуживание или транзакции в евро.

Binance Card работает как обычная дебетовая карта, однако пополнить ее можно только криптовалютами BTC, BNB, SXP и BUSD, в том числе из биржевого кошелька.

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Binance Card выпускается в сотрудничестве со стартапом Swipe на базе системы Visa. Ее принимают более 60 млн торговых точек мира.

Ранее Binance представила лендинговую DeFi-платформу Wing для выращивания новых токенов и выделила $100 млн на поддержку экосистемы децентрализованных финансов.

Напомним, 24 июня криптовалютная биржа Binance добавила возможность приобретать биткойн и Tether за украинскую гривню.

В апреле площадка позволила приобретать криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard пользователям из 19 стран, включая Россию и Украину.

 

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