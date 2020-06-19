Ernst & Young запустила приложение для уплаты налогов с криптовалютных операций

Входящая в "Большую четверку" аудиторских компаний британская Ernst & Young (EY) объявила о запуске приложения для уплаты налогов с криптовалютных операций.

Как сообщает ForkLog, приложение получило название EY CryptoPrep. Оно автоматически собирает данные со всех крупнейших криптобирж и сервисов, применяет соответствующие налоговые нормы и заполняет форму.

В настоящий момент функционал рассчитан только на резидентов США.

Заместитель председателя американского налогового подразделения EY Марна Рикер отметила, что необходимость в приложении вызвана растущим интересом к криптовалютам.

"Наши клиенты наращивают объемы хранения и торговли цифровыми активами, создавая необходимость в инновационном решении, направленном на устранение трудностей в заполнении налоговых деклараций", — сообщила она.

в прошлом Налоговая служба США (IRS) разослала письма более чем 10 тысячам инвесторов с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой. Через месяц IRS отправила новые уведомления, потребовав указать точные суммы неуплаченных в госбюджет средств.

В конце прошлого года Налоговая США впервые за пять лет обновила правила для криптоинвесторов.

Напомним, в феврале 2018 года в Сенате штата Аризона прошел законопроект, позволяющий жителям штата оплачивать налоги с помощью криптовалют.