В Украине запустили первый NFT-маркетплейс

В Украине запустился NFT-маркетплейс ArtBay, где можно будет покупать или продавать картины художников, фотографии и прочие объекты искусства в виде цифровых токенов.

Сейчас на площадке размещены только изображения, но в меню сервиса есть также разделы "Музыка" и "Видео", которые пока пустуют.

На данный момент NFT на ArtBay выставлены в рамках благотворительного аукциона, средства от которого пойдут на помощь новорожденным, которыми опекается благотворительная организация "Мама і немовля".

На нем представлены картины известных украинских художников, в частности Марии Приймаченко, Андрея Потеряйло, Эдуарда Приходько, Евгения Щукина и Зои Кружковой. Также есть пластинка поп-певицы Ирины Билык с автографом и перчатки боксера Александра Усика. Причем все NFT-лоты продаются вместе оригинальными физическими объектами.

Все онлайн-торги организованы в партнерстве с антикварной галереей ARS Kerylos. Кроме того, изначально несколько NFT выставил сооснователь проекта Юрий Сак.

Аукционы работают на базе крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а стоимость лотов отображается как в долларах, так и в криптовалюте Binance Coin. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и подключить свой криптовалютный кошелек Metamask.

Напомним, что Усик ранее уже выставлял коллекцию NFT-токенов на маркетплейсе Binance.