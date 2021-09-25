Александр Усик выставил коллекцию NFT-токенов на Binance

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик запустил лимитированную коллекцию невзаимозаеняемых токенов (NFT) на маркетплейсе Binance, сообщает ForkLog.

По данным издания, коллекционные токены Steel, Titanium и Gold будут иметь фиксированную стоимость, тогда как Platinum и Diamond продадут через аукцион.

Покупатели NFT Platinum получат профессиональные боксерские перчатки с подписью Усика, а владельцы Diamond — возможность провести личную тренировку с украинским спортсменом.

Аукцион на маркетплейсе Binance NFT стартовал 25 сентября и продлится до 28 сентября.

Мир любит сильных. Дорога дается идущему, а это значит, что любое путешествие начинается с первого шага. Я сделал его в начале своей карьеры, а теперь мое путешествие с самого первого шага отражено в коллекции NFT. Я рад выпустить NFT вместе с Binance, — заявил Усик.

Ранее сообщалось, что 20 августа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов Майк Тайсон выставил на продажу коллекцию NFT-токенов на маркетплейсе OpenSea.

Напомним, Александр Усик (16-0, 12 КО) был назван боксером 2018 года по версии журнала The Ring.

Лучшим тренером того года по версии издания стал тренер Усика и чемпиона мира по версии WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) — Анатолий Ломаченко.