Майк Тайсон выставил на торги свои NFT-токены

20 августа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов Майк Тайсон выставил на продажу коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) на маркетплейсе OpenSea.

Как сообщает РБК, ограниченная серия NFT-токенов была создана начинающим цифровым художником Кори Ван Лью в сотрудничестве с 55-летним экс-боксером.

По информации агентства, NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такие токены используются для подтверждения права собственности на объект, их нельзя заменить без согласия владельца.

Коллекция включает один уникальный токен The Ultimate Mike Tyson, один набор из десяти оригинальных NFT, 50 экземпляров оригинальных наборов из пяти NFT и 250 карточек.

Объемы торгов NFT-токенами Майка Тайсона на OpenSea по состоянию на 12:00 МСК превысили $1,3 млн (425 ETH).

В агентстве отмечают, что в мае этого года собственную коллекцию NFT представил американский боксер-профессионал Флойд Мэйвезер.

Токены были выпущены ограниченным тиражом и привязаны к коллекции, посвященной жизни и карьере легендарного боксера. Коллекция включает в себя произведения искусства и памятные личные вещи Мэйвезера.

Напомним, Майк Тайсон за свою профессиональную карьеру выиграл 50 боев из 58 проведенных.