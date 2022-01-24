Кейсы NFT в украинском бизнесе и искусстве: от дизайнерских произведений до песен в виде токенов

Взаимозаменяемые токены постепенно становятся удобным инструментом использования гипертокенизации для роста бизнеса.

В октябре 2021 года Gartner представил основные стратегические прогнозы на 2022-й и последующие годы. В основных прогнозах рассматриваются три аспекта уроков, которые руководители бизнеса и ІТ извлекли из пандемии: ориентация на человека, погоня за гибкостью и способность превосходить ожидания.

Так, по прогнозам Gartner, к 2026 году геймификация невзаимозаменяемых токенов (NFT) выведет предприятие в десятку самых ценных компаний.

Ценностное предложение NFT базируется на ожидании того, что покупатели будут готовы платить больше за цифровой артефакт, потому что будут относиться к сети людей с похожими ценностями и интересами.

Кейсы

Украинские предприниматели и художники уже начали адаптироваться к современным токенизированным тенденциям.

В октябре 2021 года международная компания Hacken по предоставлению услуг в сфере киберзащиты представила IDO ArtWallet в рамках экосистемы Hacken Foundation. Научный центр компании базируется в Киеве, сама же компания была основана в 2017 году. ArtWallet, разработанный киевскими специалистами, позволит продавать, покупать и хранить невзаимозаменяемые токены. Приложение позиционирует себя как iTunes и Spotify 21 века и является частью экосистемы Hacken Foundation – это акселераторная платформа, которая дает толчок инновационным проектам. На платформе Hacken Foundation уже запущено 4 проекта. В рамках Hacken Foundation были запущены также проекты HAPI (для борьбы с отмыванием денег через централизованные и разветвленные биржи), disBalancer (для защиты клиентов от DDOS-атак) и PureFi (протокол DeFi для онбординга криптовалют).

Эдуард Михайлов, украинский моушн-дизайнер, публикует созданные им NFT на платформе Nifty Gateway. В интервью изданию Vector художник рассказал, что планирует сделать NFT своим основным видом прибыли. В общем, на продаже цифрового арта в формате NFT художник заработал более 50000 долларов.

Первый NFT-маркетплейс в Украине был начат в декабре 2021 года. Как сообщают Dev.ua, аукционы работают на базе Binance. Цены на картины показываются как в долларах, так и в криптовалюте Binance Coin.

Самой первой украинской певицей, вышедшей со своими произведениями на NFT-рынок, стала Dakooka — 6 апреля 2021 года она опубликовала коллекцию уникальных токенов с пятью песнями. Покупатели получат оригинальные WAV-файлы песен. Токены опубликованы на платформе Rarible, цены составляют от 0,2 до 0,5 эфира.

Будущее NFT

До 2024 года Gartner прогнозирует, что 50% публичных компаний будут иметь что-то вроде NFT, которое будет поддерживать их бренд. NFT станет мощным маркетинговым инструментом для поддержания эффекта цифровых экосистем и увеличения ценности предприятий.

Главными тенденциями NFT за последний год были их устойчивый рост, а также восходящий интерес к ним и постоянно расширяющиеся способы их применения. Будущее, возможное благодаря NFT, открывает пути для развития — будущее, ликвидирующее разрыв между потребителями и создателями, придаст ценности и безопасности цифровым активам, а может, и полностью изменит мир.