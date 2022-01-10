ТОП-10 самых дорогих NFT: какие токены приносят наибольшую прибыль — исследование

Рынок NFT стремительно растет, и, по прогнозам, высокая динамика сохранится в ближайшее десятилетие. Этот молодой рынок, развивающийся около четырех лет, только начинают анализировать. Тем интереснее выводы первых исследований, которые показывают, во что стоит инвестировать и на какую прибыль рассчитывать. Пока что, несмотря на положительную динамику, большинство проданных объектов стоят очень мало — не более $15. А какие NFT-категории собирают наибольшую прибыль?

Из $4,7 млн NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, 75% объектов стоили не дороже $15, и только 1% объектов стоил более чем $1,6 тысячи. Такой вывод делает исследование рынка NFT, которое провели ученые из Лондонского университета, изучившие 6,1 млн сделок с июня 2017 года по апрель 2021 года.

В 2021 году рынок NFT превысил $40 млрд (согласно оценке аналитической компании Chainalysis Inc.). В 2020 году продажи составляли всего $100 млн (согласно ресурсу DappRadar). Аналитики DappRadar считают, что решающим фактором взрывного роста стало участие в продвижении NFT крупнейших мировых брендов (Coca-Cola, Nike, Adidas, Gucci).

Невзаимозаменяемые токены, которые все еще остаются чем-то новым и непонятным для большинства людей, влияют не только на мир искусства. NFT-революция не ограничивается арт-рынком, утверждают аналитики.

Наиболее системно происходит внедрение NFT в играх (торговля внутриигровыми объектами). Начинают активно экспериментировать с этой технологией отрасли, связанные с производством цифрового контента — музыка и видео.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) — это цифровые активы, представляющие такие объекты, как произведения искусства, коллекционные и внутриигровые предметы. Они торгуются в интернете, часто с помощью криптовалюты, и обычно кодируются в смарт-контрактах на блокчейне. Внимание к NFT резко возросло в 2021 году, когда на рынке наблюдались рекордные продажи, но пока мало что известно о структуре и эволюции этого рынка. Невзаимозаменяемые токены (NFT) (Приховати)

Какие NFT продаются дороже других

Стоимость и объемы продаж NFT прямо связаны с тематикой файлов, отмечает исследование.

Самые высокие цены у объектов в категории "Искусство". 4 NFT, которые были проданы более чем за$1 млн, из этой категории.

На втором месте по дороговизне "Метавселенная" (в среднем объекты покупали за $ 9485). Замыкает тройку лидеров категория "Коллекционное" (в среднем объекты покупали за $ 9485).

Какие категории NFT покупают чаще всего?

Влияние категорий на рынок меняется с его развитием. До начала 2019 года категория "Искусство" полностью доминировала. В частности, CryptoKitties (коллекция художественных изображений, представляющих виртуальных кошек, которых игроки покупают, собирают, разводят и продают на Ethereum), оставалась единственным популярным примером NFT в течение почти 2 лет.

Но с 2019 года набирать популярность (как по объему обмена, так и по количеству транзакций) стали категории "Игры" и "Метавселенная".

В итоге за полтора года на первое место по объему обмена вышла категория "Метавселенная" (39%), на второе — "Игры"( 33%), а "Искусство" опустилось на третье (18%). И на эти три категории приходилось около 90% общего объема обмена NFT.

Правда, начиная с середины 2020 года "Искусство" взяло реванш с долей в 71% от общего объема транзакций. На втором месте оказались коллекционные активы (12%).

Тренд закрепился в 2021 году, когда на рынке NFT произошел бум. В марте прошлого года художник, известный как Beeple, продал NFT своей работы за $69,3 млн на Christie’s. Это третья по величине аукционная цена для живого художника после Джеффа Кунса и Дэвида Хокни.

За этим последовало еще несколько рекордных продаж: три криптопанка (коллекция CryptoPunks из 10 тысяч уникальных автоматически сгенерированных цифровых символов) были проданы за $11,8 млн, $7,6 млн и $7,6 млн соответственно. NFT с музыкальным видео и танцевальным треком — за $1,33 млн.

Прибыльность NFT побудила знаменитостей шоу-бизнеса создавать свои собственные NFT, а также сегодня за сотни тысяч долларов продаются и NFT-предметы коллекционирования НБА и известных футболистов.

К 2030 году объем рынка NFT может составить около $240 млрд. Драйверами роста станут токены, выпущенные известными брендами самостоятельно или в коллаборации с художниками, считают эксперты Morgan Stanley.

10 самых дорогих NFT на аукционах 2021 года

"Первые пять тысяч дней", Beeple — $69 млн (Christie's)

"Первые пять тысяч дней", Beeple. Изображение Christie's

"Human one", Beeple — $28,9 млн (Christie's)

"Human one", Beeple. Изображение Christie's

Yuga Labs, проект Bored Ape Yacht Club, 101 NFT — $24,4 млн (Sotheby's)

Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club. Изображение: Sotheby's

Larva Labs, проект CryptoPunks, 9 NFT — $16,9 млн (Christie's)

Larva Labs, CryptoPunks. Изображение: Christie's

Larva Labs, CryptoPunk #7523 — $11,8 млн (Sotheby's)

Larva Labs, CryptoPunk #7523. Изображение: Sotheby's

NFT с исходным кодом интернета, Тим Бернерс-Ли — $5,4 млн (Sotheby's)

NFT с исходным кодом интернета, Тим Бернерс-Ли. Изображение Sotheby's

Mad Dog Jones, Replicator — $4,1 млн (Phillips)

Mad Dog Jones, Replicator. Изображение: Phillips

Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club #8817 — $3,4 млн (Sotheby's)

Yuga Labs, Bored Ape Yacht Club #8817. Изображение: Sotheby's

"Серый пиксель", Pak — $1,3 млн (Sotheby's на платформе Nifty Gateway)

"Банка супа Campbell's", Энди Уорхол - $1,1 млн (Christie's)

"Банка супа Campbell's", Энди Уорхол. Изображение: Christie's

Самые влиятельные игроки NFT-рынка

В первых строчках списка 30 самых влиятельных игроков NFT рынка, составленном Artnet: Виньеш Сундаресан (MetaKovan) — покупатель работы Beeple "Первые пять тысяч дней" и создатель инвестиционного NFT-проекта Metapurse. Художники Том Сакс, FEWOCiOUS (Виктор Ланглуа), Кевин и Дженнифер Маккой, Osinachi (Принц Джейсон Осиначи Игве) и Cozomo de’ Medici (по одной из версий это рэпер Снуп Догг), который за неделю собрал коллекцию NFT-работ общей стоимостью около $17 млн.