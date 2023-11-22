Рада одобрила выпуск почтовых марок в NFT-формате

Верховная рада приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. За соответствующий законопроект №8280 во втором чтении и в целом проголосовал 251 депутат, еще 14 воздержались (в частности, все голосовавшие из фракции "Европейская солидарность").

Документ определяет новый для законодательства термин "цифровая почтовая марка", урегулирует вопрос использования цифровых копий изображений марок, а также определяет, что такая марка является объектом изобразительного искусства, но не средством оплаты услуги по пересылке письменной корреспонденции.

Как отмечают в "Укрпочте", благодаря принятию документа на Украине вскоре появится марка в NFT-формате. В госкомпании при этом обращают внимание, что не стоит путать ее с недавно введенной электронной почтовой маркой.

"Учитывая высокую заинтересованность и ажиотаж к украинским почтовым маркам, переход их в NFT-формат – это инновационный и необходимый шаг, который даст новые возможности для развития и популяризации отечественной филателии в цифровом мире, особенно среди тех, кто знаком с технологией блокчейн и криптовалютными кошельками", - говорят в госкомпании.

Как отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, его целью является максимально диджитализировать рабочие процессы в компании, внедрив мощные новации, не оставляя без внимания имеющиеся тренды в цифровизации.

"Безусловно, первая NFT-марка, которую мы выпустим, будет благотворительной. Все собранные средства пойдут на вооружение Вооруженных сил Украины, чтобы приблизить тот день, когда всемирная цифровая марка Победы от "Укрпочты" разлетится по странам и пополнит коллекции криптоколекционеров", - заявил он .

Напомним, что данный законопроект был внесен еще в декабре прошлого года группой депутатов во главе с председателем профильного комитета по транспорту и инфраструктуре Юрием Киселем ("Слуга народа"). В первом чтении его приняли 10 апреля.

Технические изменения в закон о почте

Кроме этого, парламент во вторник принял 264 голосами изменения в закон о почтовой связи (законопроект № 8423), которыми, в частности, привязка двух его норм к "международным договорам Украины, согласие на обязательность которых предоставила Рада" заменяется на формулировку о "договорах, вступивших в силу в установленном порядке".

Речь идет о нормах по языку обработки международных почтовых отправлений и почтовых переводов, а также об ответственности оператора за потерю или повреждение международных отправлений и посылок.

Также уточнена статья 19 закона, предоставляющая почтовым сотрудникам право на ношение и использование оружия и средств самозащиты: в ней буквально прописано, что такие меры применяются для защиты почтовых отправлений и денежных средств не только во время их "перевозке", но и при "доставке".