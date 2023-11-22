Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі

Верховна Рада прийняла закон про врегулювання випуску цифрової поштової марки. За відповідний законопроект №8280 у другому читанні та в цілому проголосував 251 депутат, ще 14 утрималися (зокрема, всі, хто голосував, у фракції "Європейська солідарність").

Документ визначає новий для законодавства термін "цифрова поштова марка", врегульовує питання використання цифрових копій зображень марок, а також визначає, що така марка є об’єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги з пересилання письмової кореспонденції.

Як зазначають в "Укрпошті", завдяки ухваленню документа в Україні невдовзі з’явиться марка в NFT-форматі. У держкомпанії при цьому наголошують, що не варто плутати її з електронною поштовою маркою, яка була запроваджена нещодавно.

"Враховуючи високу зацікавленість та ажіотаж до українських поштових марок, перехід їх у NFT-формат – це інноваційний та необхідний крок, який дасть нові можливості для розвитку та популяризації вітчизняної філателії в цифровому світі, а особливо серед тих, хто знайомий з технологією блокчейн та криптовалютними гаманцями", - кажуть у держкомпанії.

Як зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, його метою є максимально діджиталізувати робочі процеси в компанії, впровадивши потужні новації й не лишаючи поза увагою наявні тренди у цифровізації.

"Безумовно, перша NFT-марка, яку ми випустимо, буде благодійна. Усі зібрані кошти підуть на озброєння Збройних сил України, щоб наблизити той день, коли всесвітня цифрова марка Перемоги від "Укрпошти" розлетиться країнами та поповнить колекції криптоколекціонерів", - заявив він.

Нагадаємо, що цей законопроект було внесено ще в грудні минулого року групою депутатів на чолі з головою профільного комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрієм Кісєлем ("Слуга народу"). В першому читанні його прийняли 10 квітня.

Технічні зміни до закону про пошту

Окрім цього, парламент у вівторок прийняв 264 голосами зміни до закону про поштовий зв'язок (законопроект №8423), якими, зокрема, прив'язка двох його норм до "міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Радою" заміняється на формулювання про "договори, що набрали чинності в установленому порядку".

Йдеться про норми щодо мови обробки міжнародних поштових відправлень та поштових переказів, а також щодо відповідальності оператора за втрату чи пошкодження міжнародних відправлень і посилок.

Також уточнено статтю 19 закону, яка надає право поштовим спіна носіння та використання зброї й засобів самозахисту: у ній буквально прописано, що такі заходи застосовуються для захисту поштових відправлень і грошових коштів не тільки при їх "перевезенні", а й при "доставці".