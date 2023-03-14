Meta припиняє підтримку NFT у Facebook та Instagram

Meta припиняє підтримку цифрових предметів колекціонування (NFT) на своїх платформах менш ніж через рік після їх розгортання. Про це заявив представник Meta Стефан Касріель, передає Reuters.

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"Наразі ми згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і компаній", — написав Касріель у Twitter.

Він додав, що Meta продовжить інвестувати в фінтех-інструменти, які знадобляться людям і компаніям у майбутньому. Компанія оптимізує платежі за допомогою Meta Pay, спрощує оформлення замовлень та виплати, а також інвестує в обмін повідомленнями через Meta.

Як зазначає Reuters, у 2022 році, коли криптоактиви NFT стали надзвичайно популярні, а їхні продажі сягнули мільярдів доларів, Meta розгорнула підтримку для творців, щоб поширювати NFT в Instagram і Facebook.

Але наприкінці минулого року Bitcoin та інші токени зазнали поразки після раптового банкрутства великої біржі FTX. Падіння посилилося нещодавнім крахом трьох американських банків, два з яких були орієнтовані на криптовалюту.

Нагадаємо, що Meta заявила про запуск можливості створення й продажу NFT в Instagram у листопаді 2022 року. Крім того, в соцмережі на додаток до Rainbow, MetaMask і Trust Wallet запустили підтримку криптогаманця Phantom Wallet.