Meta прекращает поддержку NFT в Facebook и Instagram

Meta прекращает поддержку цифровых предметов коллекционирования (NFT) на своих платформах менее чем через год после их разворачивания. Об этом заявил представитель Meta Стефан Касриэль, передает Reuters.

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"Сейчас мы сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки создателей, людей и компаний", - написал Касриэль в Twitter.

Он добавил, что Meta продолжит инвестировать в финтех-инструменты, которые пригодятся людям и компаниям в будущем. Компания оптимизирует платежи посредством Meta Pay, упрощает оформление заказов и выплаты, а также инвестирует в обмен сообщениями через Meta.

Как отмечает Reuters, в 2022 году, когда криптоактивы NFT стали очень популярны, а их продажи достигли миллиардов долларов, Meta развернула поддержку для создателей, чтобы распространять NFT в Instagram и Facebook.

Но в конце прошлого года Bitcoin и другие токены потерпели поражение после внезапного банкротства крупной биржи FTX. Падение усилилось недавним крахом трех американских банков, два из которых были ориентированы на криптовалюту.

Напомним, что Meta заявила о запуске возможности создания и продажи NFT в Instagram в ноябре 2022 года. Кроме того, в соцсети в дополнение к Rainbow, MetaMask и Trust Wallet запустили поддержку криптокошелька Phantom Wallet.