Meta тестирует возвращение Messenger в приложение Facebook

Американская компания Meta проверяет возможность реинтеграции Messenger в приложение Facebook и вскоре расширит это тестирование. Об этом сообщил руководитель Facebook Том Элисон.

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Как отмечает The Verge, Facebook и Messenger разделили в 2014 году, когда генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что отдельная программа Messenger обеспечивает "лучший опыт". Слухи о возвращении Messenger в Facebook появились летом 2022 года.

Теперь же Meta стремится всех убедить, что Facebook жив, и в соцсети больше пользователей, чем когда-либо раньше.

"Вопреки сообщениям о другом, Facebook не мертв и не умирает, а действительно жив и процветает с 2 миллиардами активных пользователей в день. Люди используют Facebook не только для того, чтобы общаться с друзьями и семьей, но и для того, чтобы узнавать о том, что для них самое важное", – высказался Элисон.

Однако журналисты указывают, что непонятно, сколько из этих активных пользователей Facebook делают публикации на платформе нечаянно. По данным The New York Times, многие люди при регистрации в Instagram не осознавали, что поставили галочку в поле, которое дает платформе разрешение на автоматическое распространение постов в Facebook.

Напомним, что недавно стало известно о планах Meta запустить платную верификацию для Facebook и Instagram. Услуга обойдется пользователям в 11,99 долларов в месяц за веб-версию и 14,99 долларов в месяц на iOS.