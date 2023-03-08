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Meta тестирует возвращение Messenger в приложение Facebook
Американская компания Meta проверяет возможность реинтеграции Messenger в приложение Facebook и вскоре расширит это тестирование. Об этом сообщил руководитель Facebook Том Элисон.
Как отмечает The Verge, Facebook и Messenger разделили в 2014 году, когда генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что отдельная программа Messenger обеспечивает "лучший опыт". Слухи о возвращении Messenger в Facebook появились летом 2022 года.
Теперь же Meta стремится всех убедить, что Facebook жив, и в соцсети больше пользователей, чем когда-либо раньше.
"Вопреки сообщениям о другом, Facebook не мертв и не умирает, а действительно жив и процветает с 2 миллиардами активных пользователей в день. Люди используют Facebook не только для того, чтобы общаться с друзьями и семьей, но и для того, чтобы узнавать о том, что для них самое важное", – высказался Элисон.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако журналисты указывают, что непонятно, сколько из этих активных пользователей Facebook делают публикации на платформе нечаянно. По данным The New York Times, многие люди при регистрации в Instagram не осознавали, что поставили галочку в поле, которое дает платформе разрешение на автоматическое распространение постов в Facebook.
Напомним, что недавно стало известно о планах Meta запустить платную верификацию для Facebook и Instagram. Услуга обойдется пользователям в 11,99 долларов в месяц за веб-версию и 14,99 долларов в месяц на iOS.