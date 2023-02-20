Компания Meta запускает платную верификацию для Facebook и Instagram: как это будет работать

У Instagram и Facebook появится возможность получить "галочку" - значок, подтверждающий подлинность аккаунта. Это платная услуга, она обойдется пользователям 11,99 долларов в месяц за веб-версию и 14,99 долларов в месяц на iOS.

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Об этом пишет Reuters.

Как заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, новая услуга предоставит пользователю особый значок в аккаунте, улучшенную видимость и приоритетную клиентскую поддержку.

"На этой неделе мы начинаем развертывание Meta Verified — услуги подписки, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью официального удостоверения личности, получить синий значок, получить дополнительную защиту от выдаваемых за вас учетных записей и получить прямой доступ к службе поддержки клиентов", - отметил Цукерберг.

Услуга Meta Verified обойдется пользователям в $11,99/мес. для браузерной версии и $14,99/мес. для iOS.

Изначально платная верификация будет введена в Австралии и Новой Зеландии, а затем и в других странах.

Цукерберг ранее заявил, что компания планирует запустить несколько новых продуктов, которые "помогут создателям быть гораздо более продуктивными и креативными", в то же время предупреждая о затратах, связанных с поддержкой технологии для большой базы пользователей.

Отметим, что ранее социальная сеть Twitter ввела премиум-подписку Twitter Blue, которая обойдется в 11 долларов в месяц.

Напомним, в социальной сети Instagram появятся собственные каналы, где авторы контента смогут публиковать фото, видео или голосовые сообщения своей аудитории.

Ранее компания Meta запустила обновление своей социальной сети Instagram. В частности, тестируют новые функции, такие как Candid Stories, Group Profiles, а также Notes.