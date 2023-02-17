Instagram запускає можливість створення каналів: як це працюватиме

У соціальній мережі Instagram зʼявляться власні канали, де автори контенту зможуть публікувати фото, відео чи голосові повідомлення повідомлення для своєї аудиторії.

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Про це повідомляється у блозі Instagram.

Автори каналів зможуть публікувати текстові, фото, відео та голосові повідомлення, створювати опитування для підписників, які погодяться стежити за каналом. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але зможуть реагувати на повідомлення і голосувати в опитуваннях. Таки формат нагадує Telegram-канали.

З 16 лютого компанія тестує нові канали з кількома американськими блогерами і планує розширити доступ у найближчі місяці.

Зазначається, що у найближчі місяці Instagram планує додати більше функцій, зокрема, таких як можливість залучити іншого автора до каналу для обговорення майбутньої співпраці.

Користувачі зможуть запустити канал зі своєї папки повідомлень в Instagram. Потім зʼявиться можливість прикріпити посилання на канал до свого профілю. Канали можуть бути відкриті для всіх підписників, але їх також можна зробити ексклюзивними для платних підписників.

Компанія Meta, якій належить Instagram, також планує тестувати такі канали в Messenger та Facebook у найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше компанія Meta запустила оновлення своєї соціальної мережі Instagram. Зокрема, тестують нові функції, такі як Candid Stories, Group Profiles, а також Notes.