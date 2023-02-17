Instagram запускает возможность создания каналов: как это будет работать

В социальной сети Instagram появятся собственные каналы, где авторы контента смогут публиковать фото, видео или голосовые сообщения для своей аудитории.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается в блоге Instagram.

Авторы каналов смогут публиковать текстовые, фото, видео и голосовые сообщения, создавать опросы для подписчиков, которые согласятся следить за каналом. Подписчики не могут публиковать сообщения на каналах, но смогут реагировать на сообщения и голосовать в опросах. Такой формат напоминает Telegram-каналы.

С 16 февраля компания тестирует новые каналы с несколькими американскими блогерами и планирует расширить доступ в ближайшие месяцы.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Instagram планирует добавить больше функций, в частности, таких, как возможность привлечь другого автора к каналу для обсуждения будущего сотрудничества.

Пользователи смогут запустить канал из папки сообщений в Instagram. Затем появится возможность прикрепить ссылку на канал к своему профилю. Каналы могут быть открыты для всех подписчиков, но их можно сделать эксклюзивными для платных подписчиков.

Компания Meta, которой принадлежит Instagram, также планирует тестировать такие каналы в Messenger и Facebook в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее компания Meta запустила обновление своей социальной сети Instagram. В частности, тестируют новые функции, такие как Candid Stories, Group Profiles, а также Notes.