Страница Украины в Instagram стала одной из самых популярных официальных страниц стран мира

В 2022 году страница Ukraine.ua вошла в пятерку наиболее популярных официальных страниц стран мира в Instagram, набрав более миллиона подписчиков. Охват цифровой экосистемы страницы, объединяющей официальный сайт Украины и страницы государства в соцсетях, превысил миллиард пользователей.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В 2022 году охват цифровой экосистемы Ukraine.ua, объединяющей официальный сайт Украины и страницы нашего государства в социальных сетях, превысил 1 миллиард. Страница Ukraine.ua в инстаграмме набрала более 1 миллиона подписчиков и вошла в топ-5 официальных страниц стран мира в инстаграмме", - говорится в сообщении.

В 2022 году постоянная аудитория каналов Ukraine.ua (официальный сайт Украины, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn, TikTok, Twitter и Youtube ) выросла более чем в 10 раз. Самая большая аудитория на странице Украины в Instagram, запуск которой летом 2021 года анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас на нее подписаны более 1 миллиона пользователей. Перейдя эту отметку, страница вошла в топ-5 официальных аккаунтов стран в этой социальной сети, уступая только профилям Австралии, Турции, Канады и Новой Зеландии.

Среди других результатов года – более 90 миллионов просмотров на аккаунте Украины в TikTok; почти 6 миллионов просмотров официальной платформы о войне России против Украины war.ukraine.ua, более 10 миллионов взаимодействий с контентом на странице Украины в Facebook.

“Сегодня мы не слышим традиционных в предыдущие годы нареканий, что Украина проигрывает информационную войну. В то же время мир признает успешную коммуникацию нашего государства во время полномасштабного вторжения. Создавая цифровую экосистему Ukraine.ua, мы стремились именно к такой цели: предоставить Украине сильный и субъектный голос для противодействия дезинформации и пропаганде РФ. Благодаря качественному контенту и работе профессиональной команды, цифровая экосистема Ukraine.ua завоевала сердца сотни миллионов иностранцев. Это результат системной коммуникационной работы, которую МИД продолжает в 2023 году”, - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Отметим, Украина попала в топ поиска Google за 2022 год – в разделе поисковых запросов она занимает третье место, а в разделе "Новости" - первую.