Україна потрапила у топ пошуку Google за рік

Компанія Google назвала список пошукових запитів, які були найпопулярнішими у світі у 2022 році. Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік – у розділі пошукових запитів вона посідає третю сходинку, а в розділі "Новини" - першу.

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Про це повідомляє Google Trends.

Зазначається, що у пошуку новин найпопулярнішим запитом було слово Україна. На другому місці знаходиться "смерть королеви Єлизавети ІІ", а трійку замикає "результати виборів у США. Також до пятірки пошукових запитів потрапили "лотерейні номери" та "мавпяча віспа".

Пік пошуків слова "Україна" припав на 20-26 лютого і початок березня.

Разом зі словом "Україна" шукачі вживали такі слова як "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".

У категорії "Пошук" слово Україна посіло третю сходинку після слів "Wordle" (гра в якій треба вгадати слово з шести спроб) та "India vs England" (поєдинок із крикету).

Також у цьому списку можна знайти такі слова, як "королева Єлизавета", "Чемпіонат світу", "Катар" та "iPhone14".

Джонні Депп став найпопулярнішою людиною та актором у пошуку Google цього року. Слідом в обох рейтингах знаходиться Вілл Сміт, який вдарив коміка Кріса Рока на церемонії вручення "Оскар" після жарту про дружину актора Джеда Пінкетт-Сміт.

Третє місце в обох рейтингах посіла актриса та колишня дружина Деппа Ембер Херд. 2022 року користувачі по всьому світу спостерігали за розлученням артистів.

На четвертому рядку в категорії "Люди" перебуває лідер країни-агресора РФ Володимир Путін.

Найчастіше користувачі Google шукали фільми "Тор: Любов і Грім" режисера Тайки Вайтиті, "Чорний Адам" Жауме Кольєт-Серра, "Топ Ган: Маверік" Джозефа Косінскі, "Бетмен" Метта Рівза та анімаційний фільм студії Disney "Енканто" та Джареда Буша.

Найпопулярнішими серіалами стали "Ейфорія", "Будинок дракона", "Місячний лицар", "Спостерігач" та "Винайдена Ганна".

Найпопулярнішими спортсменами серед користувачів пошуковика стали тенісисти Новак Джокович, Рафаель Надаль та Серена Вільямс, американський футболіст Манті Тео та сноубордист Шон Уайт.

Нагадаємо, найпоширенішим пошуковим запитом за 2022 рік у Google серед українців стали "Карта повітряних тривог", "Новини України" та "єДопомога".