Google назвав найпопулярніші запити українців у 2022 році

Компанія Google склала традиційний список пошукових запитів, які були найпопулярнішими у році, що минає. Найпоширенішим пошуковим запитом за 2022 рік у Google серед українців стала "Карта повітряних тривог", "Новини України" та "єДопомога".

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Також до першої десятки увійшли такі запити, як “Карта України”, “Байрактар” та новий сезон ТВ-шоу “Холостяк”.

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії “Персона” за рік отримав Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2022 році, найбільше запитів було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Королеву Єлизавету ІІ.

Незважаючи ні на що, цього року українці дивилися фільми та серіали. Так, у категорії “Фільми” у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel “Людина-павук: Додому шляху нема”. Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири “Не дивіться вгору”, детектив “Смерть на Нілі” та романтичний фільм “Пурпурові серця”.

Серед телевізійних серіалів лідером став “Дім Дракона” – приквел до серіалу “Гра престолів”. Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою “Ейфорія”, турецьким серіалом “Почуй мене”, новими сезонами серіалів “Мажор”, “Гострі картузи” та “Дивні дива”, а також лідером минулого року – “Гра в кальмара”.

У категорії “Українська географія в Пошуку” цього року найбільше зростання показали Гостомель, Буча та Маріуполь, також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

“Покупкою року” в Україні став генератор, крім того українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку “русский корабль”, а також свічки, повербанк і Starlink.

У 2022 році українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан. Крім того, українці намагалися з'ясувати, що таке паляниця, байрактар та блекаут.

Що шукали українці в Google

Найпопулярніші запити:

Карта повітряних тривог Новини України єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактар Гостомель

Персона:

Олексій Арестович Володимир Путін Віктор Медведчук Привид Києва Валерій Залужний Оксана Марченко Юрій Подоляка Борис Джонсон Віталій Кім Ненсі Пелосі

Пішли назавжди:

Володимир Жириновський Руслана Писанка Юрій Шатунов Королева Єлизавета ІІ Леонід Кравчук Михайло Горбачов Борис Мойсеєв Кирило Стремоусов Леонід Куравльов Денис Кірєєв

Українська географія в Пошуку:

Гостомель Буча Маріуполь Чорнобаївка Кременчук Балаклія Херсон Острів Зміїний Миколаїв Славутич

Покупка:

Генератор Сіль Бронежилет Марка “русский корабль” Свічки Повербанк Інвертор 12в-220в Книги єДопомога Калій йодид Starlink

Питання: “Що таке?”:

Swift Ленд ліз Надзвичайний стан НАТО Воєнний стан Паляниця Байрактар Дефолт Загальна мобілізація Блекаут

Фільм:

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