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Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Компания Google составила традиционный список поисковых запросов, которые были самыми популярными в уходящем году. Самым распространенным поисковым запросом за 2022 год у Google среди украинцев стала "Карта воздушных тревог", "Новости Украины" и "ЄДопомога".
Также в первую десятку вошли такие запросы, как "Карта Украины", "Байрактар" и новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".
Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил Алексей Арестович. Пользователи также интересовались главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.
Относительно людей, которые ушли навсегда в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрие Шатунове и Королеве Елизавете II.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Несмотря ни на что, в этом году украинцы смотрели фильмы и сериалы. Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца".
Среди телевизионных сериалов лидером стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года - "Игра в кальмара".
"Покупкой года" в Украине стал генератор, кроме того, украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку "русский корабль", а также свечи, повербанк и Starlink.
В 2022 году украинские пользователи искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы пытались выяснить, что такое паляница, байрактар и блекаут.
Что искали украинцы в Google
Самые популярные запросы:
- Карта воздушных тревог
- Новости Украины
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактор
- Гостомель
Персона:
- Алексей Арестович
- Владимир Путин
- Виктор Медведчук
- Призрак Киева
- Валерий Залужный
- Оксана Марченко
- Юрий Подоляка
- Борис Джонсон
- Виталий Ким
- Нэнси Пелоси
Ушли навсегда:
- Владимир Жириновский
- Руслана Пысанка
- Юрий Шатунов
- Королева Елизавета II
- Леонид Кравчук
- Михаил Горбачев
- Борис Моисеев
- Кирилл Стремоусов
- Леонид Куравлев
- Денис Киреев
Украинская география в Поиске:
- Гостомель
- Буча
- Мариуполь
- Чернобаевка
- Кременчуг
- Балаклея
- Херсон
- Остров Змеиный
- Николаев
- Славутич
Покупка:
- Генератор
- Соль
- Бронежилет
- Марка "русский корабль"
- Свечи
- Повербанк
- Инвертор 12в-220в
- Книги естьПомощь
- Калий йодид
- Starlink
Вопрос: "Что такое?":
- Swift
- Лэнд лиз
- Черезвычайное положение
- НАТО
- Военное положение
- Паляница
- Байрактор
- Дефолт
- Общая мобилизация
- Блэкаут
Фильм:
- Человек-паук: Домой пути нет
- Не смотрите вверх
- Смерть на Ниле
- Пурпурные сердца
- Тор: Любовь и гром
- Пой 2
- Бешеная свадьба 3
- Три богатыря и конь на троне
- Дом Гуччи
- Быстрее шара/Скоростной поезд
Сериал:
- Дом Дракона
- Эйфория
- Услышь меня
- Мажор 4 сезон
- Острые картузы 6 сезон
- Вымышленная Анна
- И просто так…
- Игра в кальмара
- Песочный человек
- Удивительные чудеса 4 сезон