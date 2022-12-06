Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Компания Google составила традиционный список поисковых запросов, которые были самыми популярными в уходящем году. Самым распространенным поисковым запросом за 2022 год у Google среди украинцев стала "Карта воздушных тревог", "Новости Украины" и "ЄДопомога".

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Также в первую десятку вошли такие запросы, как "Карта Украины", "Байрактар" и новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил Алексей Арестович. Пользователи также интересовались главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.

Относительно людей, которые ушли навсегда в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрие Шатунове и Королеве Елизавете II.

Несмотря ни на что, в этом году украинцы смотрели фильмы и сериалы. Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца".

Среди телевизионных сериалов лидером стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года - "Игра в кальмара".

"Покупкой года" в Украине стал генератор, кроме того, украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку "русский корабль", а также свечи, повербанк и Starlink.

В 2022 году украинские пользователи искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы пытались выяснить, что такое паляница, байрактар и блекаут.

Что искали украинцы в Google

Самые популярные запросы:

Карта воздушных тревог Новости Украины єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактор Гостомель

Персона:

Алексей Арестович Владимир Путин Виктор Медведчук Призрак Киева Валерий Залужный Оксана Марченко Юрий Подоляка Борис Джонсон Виталий Ким Нэнси Пелоси

Ушли навсегда:

Владимир Жириновский Руслана Пысанка Юрий Шатунов Королева Елизавета II Леонид Кравчук Михаил Горбачев Борис Моисеев Кирилл Стремоусов Леонид Куравлев Денис Киреев

Украинская география в Поиске:

Гостомель Буча Мариуполь Чернобаевка Кременчуг Балаклея Херсон Остров Змеиный Николаев Славутич

Покупка:

Генератор Соль Бронежилет Марка "русский корабль" Свечи Повербанк Инвертор 12в-220в Книги естьПомощь Калий йодид Starlink

Вопрос: "Что такое?":

Swift Лэнд лиз Черезвычайное положение НАТО Военное положение Паляница Байрактор Дефолт Общая мобилизация Блэкаут

Фильм:

Человек-паук: Домой пути нет Не смотрите вверх Смерть на Ниле Пурпурные сердца Тор: Любовь и гром Пой 2 Бешеная свадьба 3 Три богатыря и конь на троне Дом Гуччи Быстрее шара/Скоростной поезд

Сериал: