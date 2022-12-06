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Категория
IT и Телеком
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Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Компания Google составила традиционный список поисковых запросов, которые были самыми популярными в уходящем году. Самым распространенным поисковым запросом за 2022 год у Google среди украинцев стала "Карта воздушных тревог", "Новости Украины" и "ЄДопомога".

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Также в первую десятку вошли такие запросы, как "Карта Украины", "Байрактар" и новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Наибольший прирост интереса украинцев среди поисковых запросов в категории "Персона" за год получил Алексей Арестович. Пользователи также интересовались главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.

Относительно людей, которые ушли навсегда в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрие Шатунове и Королеве Елизавете II.

Несмотря ни на что, в этом году украинцы смотрели фильмы и сериалы. Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца".

Среди телевизионных сериалов лидером стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года - "Игра в кальмара".

"Покупкой года" в Украине стал генератор, кроме того, украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку "русский корабль", а также свечи, повербанк и Starlink.

В 2022 году украинские пользователи искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд лиз и чрезвычайное положение. Кроме того, украинцы пытались выяснить, что такое паляница, байрактар и блекаут.

Что искали украинцы в Google

Самые популярные запросы:

  1. Карта воздушных тревог
  2. Новости Украины
  3. єДопомога
  4. Карта Украины
  5. Жириновский
  6. Арестович
  7. Путин
  8. Холостяк 2022
  9. Байрактор
  10. Гостомель

Персона:

  1. Алексей Арестович
  2. Владимир Путин
  3. Виктор Медведчук
  4. Призрак Киева
  5. Валерий Залужный
  6. Оксана Марченко
  7. Юрий Подоляка
  8. Борис Джонсон
  9. Виталий Ким
  10. Нэнси Пелоси

Ушли навсегда:

  1. Владимир Жириновский
  2. Руслана Пысанка
  3. Юрий Шатунов
  4. Королева Елизавета II
  5. Леонид Кравчук
  6. Михаил Горбачев
  7. Борис Моисеев
  8. Кирилл Стремоусов
  9. Леонид Куравлев
  10. Денис Киреев

Украинская география в Поиске:

  1. Гостомель
  2. Буча
  3. Мариуполь
  4. Чернобаевка
  5. Кременчуг
  6. Балаклея
  7. Херсон
  8. Остров Змеиный
  9. Николаев
  10. Славутич

Покупка:

  1. Генератор
  2. Соль
  3. Бронежилет
  4. Марка "русский корабль"
  5. Свечи
  6. Повербанк
  7. Инвертор 12в-220в
  8. Книги естьПомощь
  9. Калий йодид
  10. Starlink

Вопрос: "Что такое?":

  1. Swift
  2. Лэнд лиз
  3. Черезвычайное положение
  4. НАТО
  5. Военное положение
  6. Паляница
  7. Байрактор
  8. Дефолт
  9. Общая мобилизация
  10. Блэкаут

Фильм:

  1. Человек-паук: Домой пути нет
  2. Не смотрите вверх
  3. Смерть на Ниле
  4. Пурпурные сердца
  5. Тор: Любовь и гром
  6. Пой 2
  7. Бешеная свадьба 3
  8. Три богатыря и конь на троне
  9. Дом Гуччи
  10. Быстрее шара/Скоростной поезд

Сериал:

  1. Дом Дракона
  2. Эйфория
  3. Услышь меня
  4. Мажор 4 сезон
  5. Острые картузы 6 сезон
  6. Вымышленная Анна
  7. И просто так…
  8. Игра в кальмара
  9. Песочный человек
  10. Удивительные чудеса 4 сезон
Автор:
Светлана Манько