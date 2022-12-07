Украина попала в топ поиска Google за год

Google назвала список поисковых запросов, которые были самыми популярными в мире в 2022 году. Украина попала в топ поиска Google за 2022 год – в разделе поисковых запросов она занимает третье место, а в разделе "Новости" - первое.

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Об этом сообщает Google Trends.

Отмечается, что в поиске новостей самым популярным запросом было слово Украина. На втором месте находится "смерть королевы Елизаветы II", а тройку замыкает "результаты выборов в США". Также в пятерку поисковых запросов попали "лотерейные номера" и "оспа обезьян".

Пик поисков слова "Украина" пришелся на 20-26 февраля и начало марта.

Вместе со словом "Украина" употребляли такие слова как "потери", "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы", "война".

В категории "Поиск" слово Украина заняло третье место после слов "Wordle" (игра в которой нужно угадать слово из шести попыток) и "India vs England" (поединок по крикету).

Также в этом списке можно найти такие слова, как "Королева Елизавета", "Чемпионат мира", "Катар" и "iPhone14".

Джонни Депп стал самым популярным человеком в поиске Google в этом году. Следом в обоих рейтингах находится Уилл Смит, ударивший комика Криса Рока на церемонии вручения "Оскар" после шутки о жене актера Джеда Пинкетт-Смит.

Третье место в обоих рейтингах заняла актриса и бывшая супруга Деппа Эмбер Херд. В 2022 году пользователи по всему миру наблюдали за разводом артистов.

На четвертой строчке в категории "Люди" находится лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин.

Чаще всего пользователи Google искали фильмы "Тор: Любовь и Гром" режиссера Тайки Вайтити, "Черный Адам" Жауме Кольет-Серра, "Топ Ган: Маверик" Джозефа Косински, "Бэтмен" Мэтта Ривза и анимационный фильм студии Disney "Энканто" и Джау .

Самыми популярными сериалами стали "Эйфория", "Дом дракона", "Лунный рыцарь", "Наблюдатель" и "Изобретенная Анна".

Популярными спортсменами среди пользователей поисковика стали теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, американский футболист Манти Тео и сноубордист Шон Уайт.

Напомним, самыми распространенными поисковыми запросоми за 2022 год у Google среди украинцев стали "Карта воздушных тревог", "Новости Украины" и "єДопомога".