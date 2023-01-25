Сторінка України в Instagram стала однією з найпопулярніших офіційних сторінок країн світу

У 2022 році сторінка Ukraine.ua увійшла до п'ятірки найбільш популярних офіційних сторінок країн світу в Instagram, набравши понад мільйон підписників. Охоплення цифрової екосистеми сторінки, що об'єднує офіційний сайт України та сторінки держави в соцмережах, перевищило мільярд користувачів.

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Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

"У 2022 році охоплення цифрової екосистеми Ukraine.ua, яка об’єднує офіційний сайт України та сторінки нашої держави в соціальних мережах, перевищило 1 мільярд. Сторінка Ukraine.ua в інстаграмі набрала понад 1 мільйон підписників та увійшла до топ-5 офіційних сторінок країн світу в інстаграмі", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році постійна аудиторія каналів Ukraine.ua (офіційний сайт України, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn, TikTok, Twitter та Youtube) зросла в понад 10 разів. Найбільша аудиторія наразі на сторінці України в Instagram, запуск якої влітку 2021 року анонсував президент України Володимир Зеленський.

Нині на неї підписані понад 1 мільйон користувачів. Перетнувши цю позначку, сторінка увійшла до топ-5 офіційних акаунтів країн у цій соціальній мережі, поступаючись лише профілям Австралії, Туреччини, Канади та Нової Зеландії.

Серед інших результатів року — понад 90 мільйонів переглядів на акаунті України в TikTok; майже 6 мільйонів переглядів офіційної платформи про війну Росії проти України war.ukraine.ua, понад 10 мільйонів взаємодій з контентом на сторінці України у Facebook.

“Сьогодні ми не чуємо традиційних у попередні роки нарікань, нібито Україна програє інформаційну війну. Натомість світ визнає успішну комунікацію нашої держави під час повномасштабного вторгнення. Створюючи цифрову екосистему Ukraine.ua ми прагнули саме такої мети: надати Україні сильний та суб’єктний голос для протидії дезінформації та пропаганді РФ. Завдяки якісному контенту та роботі професійної команди, цифрова екосистема Ukraine.ua завоювала серця сотен мільйонів іноземців. Це результат системної комунікаційної роботи, яку МЗС продовжує у 2023 році”, — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Зазначимо, Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік – у розділі пошукових запитів вона посідає третю сходинку, а в розділі "Новини" - першу.