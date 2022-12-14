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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

"Откровенные истории" и "Заметки": в Instagram появились новые функции

"Откровенные истории" и "Заметки": в Instagram появились новые функции

Компания Meta запустила обновление своей социальной сети Instagram. В частности, тестируют новые функции, такие как Candid Stories, Group Profiles и Notes.

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Об этом компания сообщила в своем блоге.

Notes ("Заметки") - это новый способ рассказать читателям в Instagram о своих мнениях, действиях и т.п. Функция представлена краткими сообщениями (до 60 символов) в разделе Direct . Чтобы оставить заметку, необходимо открыть Direct и выбрать пользователей, которые увидят сообщение. Текст будет закреплен на 24 часа. Ответы на заметки будут поступать в соответствующую папку в Direct.

Фото 2 — "Откровенные истории" и "Заметки": в Instagram появились новые функции

Meta тестирует обновление функции Add Yours, где пользователи могут пригласить друзей поучаствовать в своего рода флешмобе. Теперь друзьям можно передавать приглашения на Add Yours. Соответственно они будут получать предложение опубликовать фото в Stories по выбранной тематике Add Yours.

Фото 3 — "Откровенные истории" и "Заметки": в Instagram появились новые функции

Candid Stories ("Откровенные истории") – это новый способ, с помощью которого пользователи могут зафиксировать и поделиться тем, что сейчас делают, в истории, которою видят только те, кто также делится фото или видео через эту функцию.

Те, кто не хочет получать ежедневное упоминание об извещении, могут отключить его в настройках.

Фото 4 — "Откровенные истории" и "Заметки": в Instagram появились новые функции

Напомним, недавно Telegram ввел масштабное обновление. В частности, пользователи смогли разделять обсуждения в больших группах на ветки, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст.

Кроме того, с июня в Telegram можно оформлять премиум подписку.

Автор:
Вита Молодан