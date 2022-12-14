- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
"Откровенные истории" и "Заметки": в Instagram появились новые функции
Компания Meta запустила обновление своей социальной сети Instagram. В частности, тестируют новые функции, такие как Candid Stories, Group Profiles и Notes.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
Notes ("Заметки") - это новый способ рассказать читателям в Instagram о своих мнениях, действиях и т.п. Функция представлена краткими сообщениями (до 60 символов) в разделе Direct . Чтобы оставить заметку, необходимо открыть Direct и выбрать пользователей, которые увидят сообщение. Текст будет закреплен на 24 часа. Ответы на заметки будут поступать в соответствующую папку в Direct.
Meta тестирует обновление функции Add Yours, где пользователи могут пригласить друзей поучаствовать в своего рода флешмобе. Теперь друзьям можно передавать приглашения на Add Yours. Соответственно они будут получать предложение опубликовать фото в Stories по выбранной тематике Add Yours.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Candid Stories ("Откровенные истории") – это новый способ, с помощью которого пользователи могут зафиксировать и поделиться тем, что сейчас делают, в истории, которою видят только те, кто также делится фото или видео через эту функцию.
Те, кто не хочет получать ежедневное упоминание об извещении, могут отключить его в настройках.
Напомним, недавно Telegram ввел масштабное обновление. В частности, пользователи смогли разделять обсуждения в больших группах на ветки, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст.
Кроме того, с июня в Telegram можно оформлять премиум подписку.