Планировать публикации теперь можно сразу в Instagram

В социальную сеть Instagram добавили инструмент планирования публикаций. Функция доступна всем бизнес-аккаунтам (учетная запись компании). Об этом сообщило издание TechCrunch.

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Новый инструмент позволяет пользователям планировать публикации заранее, не используя посторонние приложения или Creator Studio.

Непосредственно в Instagram теперь можно владычествовать посты на 75 дней вперед. Отметим, что планер фактически доступен всем, но для этого нужно иметь бизнес-аккаунт, перейти на который можно в настройках.

Как запланировать публикацию в Instagram

1. Сначала нужно создать публикацию, после чего выбрать "Дополнительные настройки";

2. Далее следует нажать на "Запланировать эту публикацию";

3. После этого необходимо настроить время и дату публикации поста.

После планировки, все публикации перемещаются в раздел меню "Запланированное содержимое". До публикации (после также) можно редактировать публикацию.

Источник фото: ua.depositphotos.com