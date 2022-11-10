Планувати публікації тепер можна відразу в Instagram

В соціальну мережу Instagram додали інструмент планування публікацій. Функція доступна всім бізнес-акаунтам (обліковий запис компанії). Про це повідомило видання TechCrunch.

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Новий інструмент дозволяє користувачам планувати публікації заздалегідь, не використовуючи сторонні додатки або Creator Studio.

Безпосередньо в Instagram тепер можна запановувати пости на 75 днів наперед. Зазначимо, що планер фактично доступний всім, але для цього потрібно мати бізнес-акаунт, перейти на який можна в налаштуваннях.

Як запланувати публікацію в Instagram

1. Спочатку потрібно створити публікацію, після чого вибрати "Додаткові налаштування";

2. Далі потрібно натиснути на "Запланувати цю публікацію";

3. Після необхідно налаштувати час та дату публікації посту.

Після планування всі публікації переміщаються в розділ меню "Запланований вміст". До часу публікації (після також) можна редагувати публікацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com