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Планувати публікації тепер можна відразу в Instagram
В соціальну мережу Instagram додали інструмент планування публікацій. Функція доступна всім бізнес-акаунтам (обліковий запис компанії). Про це повідомило видання TechCrunch.
Новий інструмент дозволяє користувачам планувати публікації заздалегідь, не використовуючи сторонні додатки або Creator Studio.
Безпосередньо в Instagram тепер можна запановувати пости на 75 днів наперед. Зазначимо, що планер фактично доступний всім, але для цього потрібно мати бізнес-акаунт, перейти на який можна в налаштуваннях.
Як запланувати публікацію в Instagram
1. Спочатку
потрібно створити публікацію, після чого вибрати "Додаткові
налаштування";
2. Далі потрібно натиснути на "Запланувати цю публікацію";
3. Після необхідно налаштувати час та дату публікації посту.
Після планування всі публікації переміщаються в розділ меню "Запланований вміст". До часу публікації (після також) можна редагувати публікацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com