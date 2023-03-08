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Языковая модель Meta на основе искусственного интеллекта оказалась в открытом доступе
Большая языковая модель с генеративным искусственным интеллектом LLaMa, разрабатываемая компанией Meta, оказалась в открытом доступе. Об этом сообщает Vice.
Утечка произошла на 4chan, где на прошлой неделе один из пользователей загрузил torrent-файл инструмента Meta.
Это первый случай, когда запатентованная модель искусственного интеллекта крупной технологической компании оказалась в сети. Google, Microsoft и OpenAI держали свои новые модели в секрете, предоставляя доступ только через потребительские интерфейсы или API, чтобы контролировать случаи злоупотреблений.
Meta не возразила утечку LLaMa, отметив, что стремится делиться моделями среди исследователей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Цель компании Meta – делиться самыми современными моделями ИИ с членами исследовательского сообщества, чтобы помочь нам оценить и улучшить эти модели", – сообщили в фирме.
Однако Vice пишет, что при этом Meta подает запросы на удаление модели в сети, чтобы контролировать ее распространение.
Клеман Деланж, генеральный директор компании Hugging Face, которая занимается разработкой искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, опубликовал сообщение о хранении LLaMa:
"Компания Meta Platforms, Inc. попросила удалить эту опубликованную модель, охарактеризовав это как несанкционированное распространение Meta Properties, являющееся нарушением авторских прав или ненадлежащим/несанкционированным использованием", – говорится в сообщении.
Напомним, что в конце февраля Meta анонсировала выпуск новой языковой модели, которая должна стать конкурентом чата ChatGPT. Разработка Meta под названием LLaMA показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.
Позже гендиректор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenger и Instagram. В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценные персонажи с искусственным интеллектом.