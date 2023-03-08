Языковая модель Meta на основе искусственного интеллекта оказалась в открытом доступе

Большая языковая модель с генеративным искусственным интеллектом LLaMa, разрабатываемая компанией Meta, оказалась в открытом доступе. Об этом сообщает Vice.

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Утечка произошла на 4chan, где на прошлой неделе один из пользователей загрузил torrent-файл инструмента Meta.

Это первый случай, когда запатентованная модель искусственного интеллекта крупной технологической компании оказалась в сети. Google, Microsoft и OpenAI держали свои новые модели в секрете, предоставляя доступ только через потребительские интерфейсы или API, чтобы контролировать случаи злоупотреблений.

Meta не возразила утечку LLaMa, отметив, что стремится делиться моделями среди исследователей.

"Цель компании Meta – делиться самыми современными моделями ИИ с членами исследовательского сообщества, чтобы помочь нам оценить и улучшить эти модели", – сообщили в фирме.

Однако Vice пишет, что при этом Meta подает запросы на удаление модели в сети, чтобы контролировать ее распространение.

Клеман Деланж, генеральный директор компании Hugging Face, которая занимается разработкой искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, опубликовал сообщение о хранении LLaMa:

"Компания Meta Platforms, Inc. попросила удалить эту опубликованную модель, охарактеризовав это как несанкционированное распространение Meta Properties, являющееся нарушением авторских прав или ненадлежащим/несанкционированным использованием", – говорится в сообщении.

Напомним, что в конце февраля Meta анонсировала выпуск новой языковой модели, которая должна стать конкурентом чата ChatGPT. Разработка Meta под названием LLaMA показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.

Позже гендиректор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenger и Instagram. В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценные персонажи с искусственным интеллектом.