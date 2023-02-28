Meta розробляє чат-боти зі штучним інтелектом

Meta експериментує з чатами на основі штучного інтелекту в WhatsApp, Messenge та Instagram. Про це заявив гендиректор компанії Марк Цукерберг.

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У довгостроковій перспективі розробники планують створити повноцінних персонажів зі штучним інтелектом. Вони матимуть широкий функціонал, щоб допомагати користувачам.

Для цього корпорація уже об'єднала низку команд, які працюють з технологіями штучного інтелекту. Проект очолить ексвиконавчий директор Apple Ахмад Аль-Дахле, а команда підпорядковуватиметься директору з продуктів Крісу Коксу.

Фахівці почали з тестування текстових інструментів штучного інтелекту в WhatsApp і Messenger - ймовірно, ботів для розмов у стилі ChatGPT. Для Instagram команда працює із зображеннями на кшталт творчих фільтрів чи форматів реклами.

У планах розробників - зробити, щоб автоматизація торкнулася також роботи з відео та іншими мультімодальними можливостями.

Нагадаємо, з лютого в Україні запрацював чат-бот зі штучним інтелектом ChatGTP. Щоправда, програма не працюватиме на тимчасово окупованих територіях.