Meta разрабатывает чат-боты с искусственным интеллектом

Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenge и Instagram. Об этом заявил гендиректор компании Марк Цукерберг.

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В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценных персонажей с искусственным интеллектом. У них будет широкий функционал, чтобы помогать пользователям.

Для этого компания уже объединила ряд команд, работающих с технологиями искусственного интеллекта. Проект возглавит бывший исполнительный директор Apple Ахмад Аль-Дахле, а команда будет подчиняться директору по продуктам Крису Коксу.

Специалисты начали тестировать текстовые инструменты искусственного интеллекта в WhatsApp и Messenger – вероятно, боты для разговоров в стиле ChatGPT. Для Instagram команда работает с изображениями по типу творческих фильтров или форматов рекламы.

В планах разработчиков – сделать, чтобы автоматизация затронула также работу с видео и другими мультимодальными возможностями.

Напомним, с февраля в Украине заработал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGTP. Правда, программа не будет работать на временно оккупированных территориях.