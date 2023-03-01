Meta планирует выпустить AR-очки с наложением голограмм на реальность в 2027 году

Американская компания Meta планирует в 2027 году выпустить первые полноценные очки дополненной реальности (AR), которые, по задумке создателей, позже будут так же популярны, как и мобильные телефоны. Об этом пишет The Verge.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Предполагается, что устройство будет проектировать аватары в виде высококачественных голограмм, накладываемых на реальный мир. Сотрудники Meta смогут протестировать устройство в 2024 году.

До выпуска этих очков в Meta планируют презентовать и другие устройства дополненной и виртуальной реальности. В частности, речь идет о гарнитуре Quest 3, которая будет вдвое тоньше и мощнее, чем Quest 2. В 2024 году Meta планирует выпустить VR-гарнитуру под кодовым названием Ventura. Ее позиционируют как девайс "по самой привлекательной цене на потребительском рынке VR".

А в 2025 году компания планирует запустить третье поколение очков Ray-Ban Stories. Они будут иметь дисплей, предназначенный для просмотра входящих текстов, сканирования QR-кодов и перевода сообщений на другие языки в режиме реального времени. Пользователи смогут управлять очками с помощью жестов, а затем смогут набирать сообщения с помощью виртуальной клавиатуры. Также к этим очкам выпустят смарт-часы.

Напомним, что Meta – не единственная компания, работающая над AR-очками. Уже в этом году такое устройство собиралось презентовать Apple, однако, по данным Bloomberg, фирма отложила выпуск из-за технических проблем.