Meta планує випустити AR-окуляри із накладанням голограм на реальність у 2027 році

Американська компанія Meta планує у 2027 році випустити перші повноцінні окуляри доповненої реальності (AR), які, за задумкою творців, згодом будуть так само популярні, як і мобільні телефони. Про це пише The Verge.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Передбачається, що пристрій буде проєктувати аватари у вигляді високоякісних голограм, які накладаються на реальний світ. Працівники Meta зможуть протестувати пристрій у 2024 році.

До випуску цих окулярів у Meta планують презентувати й інші пристрої доповненої і віртуальної реальності. Зокрема, йдеться про гарнітуру Quest 3, яка буде вдвічі тоншою і потужнішою, ніж Quest 2. У 2024 році Meta планує випустити VR-гарнітуру під кодовою назвою Ventura. Її позиціонують як девайс "за найпривабливішою ціною на споживчому ринку VR".

А в 2025 році компанія планує запустити третє покоління окулярів Ray-Ban Stories. Вони матимуть дисплей, призначений для перегляду вхідних текстів, сканування QR-кодів і перекладу повідомлень на інші мови в режимі реального часу. Користувачі зможуть керувати окулярами за допомогою жестів, а згодом зможуть набирати повідомлення за допомогою віртуальної клавіатури. Також до цих окулярів випустять смарт-годинник.

Нагадаємо, що Meta — не єдина компанія, яка працює над AR-окулярами. Вже цього року такий пристрій збиралася презентувати Apple, однак за даними Bloomberg, фірма відклалала випуск через технічні проблеми.