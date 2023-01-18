Apple зіткнулася з технічними труднощами у виробництві окулярів доповненої реальності — Bloomberg

Американська технологічна компанія Apple, яка планує представити свою першу гарнітуру змішаної реальності в 2023 році, відклала випуск легких окулярів доповненої реальності (AR), через технічні проблеми.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

Apple розглядає легкі окуляри AR як продукт, який міг би замінити iPhone, перемістивши основні функції смартфона в поле зору користувача. Такий пристрій може дозволити користувачам бачити вхідні сповіщення, отримувати маршрути на карті, здійснювати та приймати телефонні дзвінки або робити фото того, що бачить користувач.

Наразі Apple все ще не знайшла правильні чіпи, батареї, програмне забезпечення та виробництво для створення легких AR.

Спочатку компанія сподівалася представити окуляри AR після випуску гарнітури змішаної реальності, яка поєднує як AR, так і віртуальну реальність, але плани зараз на паузі. Замість цього, за словами джерел агенства, Apple випустить дешевшу версію гарнітури змішаної реальності вже у 2024 або на початку 2025 року.

Окуляри доповненої реальності накладають візуальні зображення та інформацію на зображення реального світу. Планується, що користувачі зможуть носити такі окуляри будь-коли, але попередні спроби цієї концепції, такі як Google Glass, не стали популярними.

Водночас гарнітура, яку Apple презентує в 2023 році, має стати більш популярною. Вона буде коштувати близько 3000 доларів США. Висока ціна пояснюється використанням вдосконалених дисплеїв із високою роздільною здатністю, понад 10 камерами, датчиками, які визначають, куди дивиться користувач, а також процесором M2 класу Mac і спеціальним чіпом для роботи з AR і VR.

Компанія працює над тим, щоб зробити гаджет більше дешевими, що він став доступнішим і популярним.

Раніше корпорація Google вже анонсувала випробування прототипів окулярів доповненої реальності в громадських місцях. Деякі з них будуть виглядати як звичайні окуляри, але їх обладнають мікрофонами та камерами, а також прозорими дисплеями.