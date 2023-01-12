Apple планує обладнати MacBook сенсорними екранами

Американська компанія Apple може випустити свій перший Mac з сенсорним екраном у 2025 році в рамках масштабного оновлення MacBook Pro.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що інженери компанії вже активно працюють над проєктом, що свідчить про те, що Apple вперше серйозно розглядає можливість виробництва комп'ютерів Mac з сенсорним екраном.

Тим не менш, як пише видання, запуск ще не завершений, тож плани можуть змінитися.

Згідно з поточними внутрішніми обговореннями, компанія може випустити свій перший Mac із сенсорним екраном у 2025 році в рамках більш масштабного оновлення MacBook Pro.

Очікується, що перший сенсорний MacBook Pro від Apple збереже традиційний дизайн ноутбука, зокрема стандартний трекпад і клавіатуру. Однак екран ноутбука підтримуватиме сенсори та жести так само, як iPhone або iPad. З часом Apple може розширити підтримку сенсорного вводу на більшу кількість моделей своїх комп'ютерів Mac.

В Apple давно обговорюють можливість запуску програм для iPhone та iPad на компʼютерах Mac, тому поява сенсорного дисплея на ноутбуках має прискорити взаємну інтеграцію платформ.

Крім того, компанія планує перевести свої дисплеї на технологію органічних світлодіодів OLED. Зараз на гаджетах Apple використовуються рідкокристалічні дисплеї LCD.

Як зазначає Bloomberg, понад десятиліття компанія Apple стверджувала, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках, а iPad є кращим варіантом для прихильників сенсорного інтерфейсу. Apple також побоювалася, що лінійка Mac з сенсорним екраном можуть обвалити продажі iPad.

Нагадаємо, Apple планує почати використовувати власні дисплеї на мобільних пристроях уже в 2024 році, щоб зменшити свою залежність від технологічних партнерів, зокрема, Samsung і LG, і збільшити кількість власних компонентів в своїх пристроях.