Apple дозволить завантажувати програми не лише з App Store

Apple планує дозволити користувачам із країн ЄС завантажувати програми на пристрої iPhone та iPad не лише з магазину App Store.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, причиною рішення стали вимоги Євросоюзу, які набудуть чинності в 2024 році.

Наразі працівники відділу розробки програмного забезпечення та надання послуг активно працюють над тим, щоб клієнти могли зрештою завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store.

На даний момент Apple планує запровадити нові правила лише в ЄС, проте, якщо інші країни вдадуться до подібних заходів, то компанія може розширити зону дії нововведень.

За даними Bloomberg, Apple розраховує, що зможе підготувати відповідні зміни у 2023 році. При цьому наголошується, що остаточного рішення ще не ухвалено.

У компанії не виключають, що нововведення передбачатиме вимоги Apple до сторонніх програм. Розглядається також можливість платної перевірки із боку компанії.

Нові правила ЄС вимагають від технологічних компаній дозволити встановлення додатків зі сторонніх джерел. Такі програми повинні отримати повноцінний доступ до функцій пристроїв.

Закони поширюються на технологічні компанії з ринковою оцінкою щонайменше 75 мільярдів євро (80 мільярдів доларів) і мінімум 45 мільйонів користувачів щомісяця в ЄС.

Зазначимо, Apple оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Загалом Apple вирішила змінити політику ціноутворення в AppStore. Відтепер більше не буде цін типу 99 центів чи $1,99,